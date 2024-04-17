В Тюмени выяснили, по чьей вине в понедельник в пригороде произошел крупный ландшафтный пожар

В Тюмени 15 апреля 2024 года произошел крупный ландшафтный пожар в районе садового товарищества "Салют". В рамках проведенных мероприятий, установлен 44-летний мужчина, причастный к его возникновению. По предварительным данным пожар произошел в результате проведения пожароопасных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.
На сегодня сотрудниками Главного управления уже установлены 3 виновника пожаров, 12 жителей допустили сжигание сухой травы.
Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает: в пожароопасный сезон нельзя жечь траву, сжигать мусор, нужно тщательно тушить окурки и спички перед тем, как выбросить. Во время отдыха на природе продумайте все меры безопасности.
С учетом введенного особого противопожарного режима на территории Тюменской области, административная ответственность за допущенные нарушения требований пожарной безопасности усилилась.
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