Курганская область из-за паводка запрещает въезд автотранспорта из других регионов

09:12 16 апреля 2024
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 Въезд автотранспорта в Курганскую область из других регионов по федеральным трассам будет закрыт из-за паводка, сообщил ОГИБДД по Кургану.

Запрет коснется дорог Р-254 "Иртыш", Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган", "Иртыш" – подъезд к городу Тюмень, "Иртыш" – подъезд к городу Ишим.

На границах со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями расположены пять мобильных постов полиции и иных служб. 

Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, доставляющего в регион продовольственные товары.

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