Глава МЧС в связи с возможным паводком посетит Тюменскую область

Глава МЧС России Александр Куренков посетит регионы с наиболее сложной ситуацией из-за весеннего половодья, сейчас он работает в Оренбургскую области, где осмотрит подтопленные территории, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий.
После этого министр посетит Курганскую и Тюменскую области - в регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка. Там уже проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности.
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