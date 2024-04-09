Глава МЧС в связи с возможным паводком посетит Тюменскую область

Глава МЧС России Александр Куренков посетит регионы с наиболее сложной ситуацией из-за весеннего половодья, сейчас он работает в Оренбургскую области, где осмотрит подтопленные территории, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона и скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий.

После этого министр посетит Курганскую и Тюменскую области - в регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка. Там уже проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности.