Якушев поручил субъектам УрФО срочно провести заседания антитерорристических комиссий

09:24 23 марта 2024
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитерорристических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах.

Теги: Владимир Якушев , Московская область , теракт
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