Якушев поручил субъектам УрФО срочно провести заседания антитерорристических комиссий

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитерорристических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах.