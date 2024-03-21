В Ялуторовске хозяина собаки обязали выплатить укушенному ребенку 50 тысяч рублей

В сентябре 2023 года в Ялуторовске собака укусила за щеку выходящую из подъезда дома пятилетнюю девочку, инцидент произошел из-за того, что хозяин выгуливал своего стаффордширского терьера без намордника.

Мама пострадавшей обратилась с заявлением в прокуратуру, она, в свою очередь, - в суд с исковым заявлением о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда. В итоге хозяина обязали выплатить в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.