В Тюменской области активизировались кибермошенники

Мошенники атакуют личные данные и защищенную рабочую информацию представителей госорганизаций с использованием поддельных аккаунтов руководителей в Telegram. С помощью искусственного интеллекта они могут воспроизводить голоса госслужащих, предупреждает информцентр правительства региона.

Дипфейк-технологии представляют опасность и для обычных людей. ИИ способен имитировать голос руководителя или коллеги. Пользователям бывает сложно различить реальный это человек или нейросеть.

Кибермошенников можнго распознать по слишком длинным паузам между вопросом и ответом нечеткости звука, шуме на заднем фоне или неровным переходам между звуками, злоумышленники просят срочно подключиться к системе или платформе, которая не используется в компании.

Чтобы защитить себя от мошенников, уточняйте информацию у знакомых, которые просят перевести средства на их счет. Лучше позвонить им самим или обозначить код-фразу, используйте двухфакторную аутентификацию, не переходите по подозрительным ссылкам, не давайте данные для входа в соцсети и мессенджеры, включая SMS-сообщения для авторизации, третьим лицам.