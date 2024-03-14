Директора тюменской фирмы будут судить за неуплату более 60 млн рублей налогов

В Тюмени 25-летнего директора коммерческой компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 60 миллионов рублей, следствие завершено – дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления Федеральной налоговой службы России. На имущество предприятия и обвиняемого наложен арест в размере недоимки.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ). ...В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – указано в сообщении.

По данным облпрокуратуры, 25-летний обвиняемый в 2021 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного налога на добавленную стоимость за третий квартал 2021 года превысил 60 млн рублей.