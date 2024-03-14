Жителя Казанки задержали на выходе из банка с украденными 3 млн рублей

52-житель Казанского района ограбил более чем на 3 млн рублей офис банка в райцентре, но на выходе его задержали сотрудники Госавтоинспекции, так как заведующая офисом не растерялась: при требовании выдать деньги оно успела нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщает МВД Медиа.

Установлено, что мужчина около 14 часов зашел в клиентскую кабинку, направил в сторону заведующей офисом охотничье ружье, потребовал деньги, затем прикладом ружья разбил стекло, проник внутрь кассового помещения, переложил свыше трех миллионов рублей в спортивную сумку и направился к выходу. Там он был остановлен полицейскими.

"По имеющимся данным, действиями 52-летнего местного жителя руководили кураторы. С помощью различных психологических манипуляций сначала они убедили мужчину продать машину, оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и отправить денежные средства на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежали им. А затем дали ему задание ограбить банк", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем ОМВД России по Казанскому району Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Действия мошенников тоже будут рассмотрены с точки зрения УК РФ.