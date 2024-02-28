На трассе Екатеринбург-Тюмень из-за массовой аварии ограничили движение

Массовая дорожная авария произошла на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе. Движение в сторону Тюмени частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе, сообщает ГИБДД ТО.

По предварительным данным, "Лада Приора", "Черри" и большегруз "Ситрак" столкнулись из-за того, что 24-летний водитель автомобиля"Лада Приора" не выдержал безопасную дистанцию. Двухлетний ребенок и его мать, пассажиры "Лады" травмированы, они госпитализированы. Водитель этого автомобиля проходит медицинское обследование, остальные водители н е пострадали.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.