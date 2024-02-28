На трассе Екатеринбург-Тюмень из-за массовой аварии ограничили движение

17:56 28 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Массовая дорожная авария произошла на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе. Движение в сторону Тюмени частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе, сообщает ГИБДД ТО.

По предварительным данным, "Лада Приора", "Черри" и большегруз "Ситрак" столкнулись из-за того, что  24-летний водитель автомобиля"Лада Приора" не выдержал безопасную дистанцию. Двухлетний ребенок и его мать, пассажиры "Лады" травмированы, они госпитализированы. Водитель этого автомобиля проходит медицинское обследование, остальные водители н е пострадали.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024