Тюменские оперативники раскрыли родственную кражу

16:38 27 февраля 2024
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Тюменские оперативники раскрыли кражу с банковского счета - задержан подозреваемый, который украл 5000 рублей.

Он оказался ранее судимым безработным родственником потерпевшей. Оказавшись без присмотра в ее квартире, он воспользовался сотовым телефоном родственницы, с помощью которого и похитил деньги со счета. Похищенную сумму подозреваемый потратил на личные нужды.

Теперь его ждет обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", максимальный срок - шесть лет лишения свободы.

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