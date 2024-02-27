Тюменские оперативники раскрыли родственную кражу

Тюменские оперативники раскрыли кражу с банковского счета - задержан подозреваемый, который украл 5000 рублей.

Он оказался ранее судимым безработным родственником потерпевшей. Оказавшись без присмотра в ее квартире, он воспользовался сотовым телефоном родственницы, с помощью которого и похитил деньги со счета. Похищенную сумму подозреваемый потратил на личные нужды.

Теперь его ждет обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", максимальный срок - шесть лет лишения свободы.