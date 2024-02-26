50 пьяных водителей за выходные задержали в Тюменской области

Тюмеские автоинспекторы за три выходных дня выявили в регионе 50 пьяных водителей, прием днем 23 февраля от участия в дорожном движении 13 нетрезвых водителей, еще 17 пьяных автомобилистов были задержаны ночью.

На фотографии 29-летний пьяный водитель ВАЗ 2115 - житель села Солобоево Исетсткого района, вместе с ним ехали жена и 6-месячный ребенок. Показания алкотестера у автомобилиста составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказал, что после того, как он дома выпил водки, ребенку стало плохо и его срочно повезли в больницу. Полицейские предложили отвезти малыша в больницу на патрульном авто, но родители отказались, сославшись на то, что все уже нормально. На самом деле семья ехала в противоположную сторону от больницы, а по телефону постоянно поступали звонки от друзей, ожидавших их в баре в соседней деревне.

На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение.