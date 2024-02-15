В Самаре задержали двух подозреваемых в покушении на убийство в Тюмени

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками полиции Самарской области и при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали в Самаре двух граждан одной из бывших советских республик 1987 и 2003 года рождения, находившихся в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство.

Инцидент произошёл 5 января 2024 года в Тюмени на улице Муравленко. По предварительным данным, задержанные мужчины являлись участниками конфликта, в ходе которого было применено огнестрельное травматическое оружие. В результате пострадал гражданин 1985 года рождения, он обратился за помощью в медицинское учреждение. По данным СУ СК, в ходе покушения на убийство ранение в ногу получил знакомый потерпевшего 1986 года рождения.

Подозреваемые доставлены в Тюмень и переданы в Следственное управление СКР по Тюменской области.

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных СУ СК России по Тюменской области продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство мужчины 1985 года рождения по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).Задержанные доставлены в Тюмень для проведения дальнейших следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - пояснили ситуацию в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.