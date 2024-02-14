В Тюмени утром загорелся автобус в районе остановки у школы

10:21 14 февраля 2024
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Утром в среду на Червишевском тракте в районе остановки "Школа № 69" в моторном отсеке автобуса маршрута № 57 произошло возгорание, пассажиры успешно покинули салон - никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются, сообщает администрация Тюмени. 

Отмечается, что водитель автобуса в соответствии с инструкцией вывел всех пассажиров на безопасное расстояние от транспортного средства и вызвал МЧС, пытался саомстоятельно потушить огонь, но безуспешно - пламя ликвидировано прибывшими на место спасателями.

Транспортное средство принадлежит ИП А.Е. Савельев. По данным перевозчика, на предрейсовом осмотре не было выявлено неисправностей. Водитель также прошел медицинский осмотр.

Теги: автобус , пожары
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