На дорогах Тюменской области сохраняется аварийная обстановка

Обстановка на трассах Тюмеской области с воскресенья остается напряженной: вчера зафиксировано 10 ДТП с пятью погибшими и четырнадцатью раненными, с утра понедельника уже произошло три дорожных аварии, причем одно - снова с гибелью водителя, сообщает ГИБДД ТО.
На 36-м километре автодороги Тюмень-Омск, на 205-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск и на 567-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, где столкнулись "КамАЗ"-зерновоз и большегруз, водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью, сменный водитель с этого авто ранен.
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