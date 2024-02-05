На дорогах Тюменской области сохраняется аварийная обстановка

13:31 05 февраля 2024
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Обстановка на трассах Тюмеской области с воскресенья остается  напряженной: вчера зафиксировано 10 ДТП с пятью погибшими и четырнадцатью раненными, с утра понедельника уже произошло три дорожных аварии, причем одно - снова с гибелью водителя, сообщает ГИБДД ТО.

На 36-м километре автодороги Тюмень-Омск, на 205-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск и на 567-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, где столкнулись "КамАЗ"-зерновоз и большегруз, водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью, сменный водитель с этого авто ранен.

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