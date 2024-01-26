Ялуторовсккий суд рассмотрит дело о гибели трех детей при пожаре в многоквратирном доме

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Ялуторовский райсуд дело о причинении смерти по неосторожности в отношении ранее судимой 38-летней жительницы Ялуторовска, ставшей виновницей пожара, в результате которого угарным газом насмерть отравились соседские дети.

По версии следствия, вечером 19 ноября 2023 года женщина включила настольную плитку в нисправную розетку для приготовления еды, вилка кабеля питания в розетке перегрелась, произошло короткое замыкание и пожар. Не предпринимая попыток спасения людей, проживающих в других квартирах, она скрылась из дома. Огонь распространился в квартиру на втором этаже, где проживала многодетная семья. В результате пожара трое детей в возрасте 8, 11 и 15 лет погибли от острого отравления угарным газом. Помимо того, устанровлено что обвиняемая 11 и 14 ноября била свою мать кулаком по лицу и угрожала ей убийством.

В объединенной пресс-слжубе судов ТО уточнили, что обвиняемой в перечисленных преступлениях Оксане Габышевой продлен арест до 19 февраля 2024 года включительно.