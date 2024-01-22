Пожарные выясняют причины возгорания спортинвентаря в тюменской спортшколе

22 января в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: улица Газовиков, д. 3а. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь.

В тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 41 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 20:33 пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщили в ГУМЧС ТО.