В Тюмени ищут рабочего, провалившегося в приемную камеру очистных сооружений

12:16 17 января 2024
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Во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации 16 января упал в приемную камеру очистных сооружений (сточные воды). В настоящее время продолжается проведение поисковых мероприятий. 

Следователем СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и сотрудники подрядной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. Прокурору города совместно с прокурором Ленинского административного округа  провести провести проверку с привлечением контролирующих органов, в ходе которой дать принципиальную оценку соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. 

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