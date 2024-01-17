В Тюмени ищут рабочего, провалившегося в приемную камеру очистных сооружений

Во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации 16 января упал в приемную камеру очистных сооружений (сточные воды). В настоящее время продолжается проведение поисковых мероприятий.

Следователем СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и сотрудники подрядной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. Прокурору города совместно с прокурором Ленинского административного округа провести провести проверку с привлечением контролирующих органов, в ходе которой дать принципиальную оценку соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда.