Две многодетные семьи стали участниками ДТП в Заводоуковске, пострадали 6 детей

9 человек, в том числе 6 детей, ранены вчера вечером в ДТП в Заводоуковске. аварию спровоцировала начинающая водитель, перевозившая в машине своих 4 детей, сообщает ГИБДД ТО.
"Рено Логан" и "Лада" столкнулись на улице Энергетиков. Предварительно, водитель "Рено" со стажем за рулем 9 месяцев, при обгоне автобуса выехала на встречную полосу и столкнулась с "Ладой".
32-летняя водитель "Рено" перевозила на заднем сиденье своих четверых детей 5-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти лет. В аварии пострадали 42-летняя водитель "Лады", она госпитализирована с серьезной травмой, а также трое пассажиров этого автомобиля: 15-летняя девочка и подростки 17 и 19 лет. В "Рено" ранены водитель и четверо детей, 8-летний мальчик госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
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