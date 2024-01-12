В Омутинском районе при пожаре в частном доме погиб человек

Пожар в одной из квартир частного жилго дома в селе Вагай произошел утром, 12 января. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров, но погиб человек.



К тушению пожара привлекались 14 человек и 5 единиц техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области: 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.