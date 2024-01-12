На трассе Тюмень-Омск из-за обрыва прицепа с зерном погиб водитель кроссовера

На федеральной трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском у КамАЗа оборвало прицеп, погиб водитель встречного кроссовера, сообщает ГИБДД ТО.
У большегруза, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу, в него врезался Kia Sportag - погиб 35-летний водитель из Омска.
Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток.
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