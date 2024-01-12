На трассе Тюмень-Омск из-за обрыва прицепа с зерном погиб водитель кроссовера

На федеральной трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском у КамАЗа оборвало прицеп, погиб водитель встречного кроссовера, сообщает ГИБДД ТО.

У большегруза, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу, в него врезался Kia Sportag - погиб 35-летний водитель из Омска.

Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток.