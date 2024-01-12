Подвесной потолок обрушился в одном из ледовых центров Тюменской области

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В фойе крытого катка поселка Винзили в четверг вечером отпала часть подвесного потолка, людей в этот момент в помещении не было, никто не пострадал, сообщил глава Тюменского района Ольга Зимина.

Распространяемую в СМИ и пабликах информацию о том, что якобы обрушилась крыша катка, она опровергла, и сообщила, что в пятницу службы заказчика района вместе с подрядчиком строительства катка обследуют потолок, выявят причину падения плиток, а затем строители произведут необходимый ремонт.

В облпрокуратуре заявили, что прокурор Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по факту обрушения потолка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Крытый каток стал победителем как объект рейтингового голосования 2018 года, разрешение на ввод его в эксплуатацию выдано в 2021 году.