В Тобольске после двух пожаров в доме на улице Ремезова заведут уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Тобольске, сообщает информационный центр СК РФ.

В приёмную председателя СК России Бастрыкина "ВКонтакте" поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Семена Ремезова в городе Тобольске Тюменской области.

В сообщении указано, что 1 октября 2023 года в результате возгорания в квартире н доме сгорела кровля, при тушении пожара здание залили, а спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека. Компенсации жильцам не выплачены. Кроме того, отмечается, что в здании возведены не предусмотренные проектной документацией мансарды, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, а в стенах жилых помещений образовались трещины. Проживание в таких условиях небезопасно.

В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предстоит доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.