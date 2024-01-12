Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения собак на трех человек в Ишиме

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Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорных собак на двух женщин и девочку в городе Ишиме Тюменской области.

В СМИ и социальных медиа сообщается, что 4 января текущего года в Ишиме за медицинской помощью обратились две женщины и девочка, пострадавшие от нападения на них безнадзорных собак. В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - сообщает информационный центр СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.