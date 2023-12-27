Компания выплатит упавшему с 16 этажа работнику 800 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского административного округа Тюменьи провела проверку по обращению местного жителя, упавшего с высоты в рабочее время, о нарушении работодателем его трудовых прав.



В марте 2023 года на строящейся высотке при выполнении гидроизоляции балконов 28-летний рабочий ООО "Квадробетон" упал с высоты 16 этажа получил множественные травмы (переломы позвоночника, лонного сочленения и ног). Однако работодатель отказал в оформлении надлежащих документов о несчастном случае на производстве и игнорировал предписание Госинспекции труда в Тюменской области, мотивируя свою позицию тем, что не привлекал пострадавшего к выполнению работ.



‼️Прокурор округа, действуя в защиту интересов пострадавшего, обратился в суд с иском о понуждении ООО "Квадробетон" к оформлению предусмотренных законом документов и взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с производственной травмой в размере 1 млн руб.



Ленинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал работодателя выполнить предусмотренные трудовым законодательством обязанности, взыскал компенсацию в размере 800 тыс. руб. Жалоба ответчика о несогласии с решением Тюменским областным судом оставлена без удовлетворения.