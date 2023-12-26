Экс-поваров детсада Тобольска за заражение 55 детей сальмонеллезом приговорили к принудительным работам

Тобольский городской суд приговорил бывших шеф-повара и повара одного из детсадов к принудительным работам на 1 год 3 месяца и 1 год с удержанием 5 % из заработка в доход государства, а также обязал детсад выплатить семьям заразившихся сальмонеллезом детей 1,51 млн рублей компенсации, сообщает облпрокуратура.

Повара признаны виновными по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Помимо 55 детей, пострадали 5 сотрудников детсада.

Как сообщили в СУСК по ТО, было установлено, что 26 апреля 2022 года повара детсада при приготовлении рубленых котлет из мяса птицы, содержащего бактерии сальмонеллы, нарушили технологический процесс в части несоблюдения температурного режима и времени приготовления, что и повлекло массовое распространение инфекционного заболевания.