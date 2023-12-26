Украинские националисты взломали почту армизонского совета ветеранов

14:31 26 декабря 2023
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Украинские националисты взломали почту Армизонского районного Совета ветеранов и запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав "Украинской конфедерации".

В информцентре правительства ТО сообщили, что проблема по восстановлению аккаунта решается. Если вы получили аналогичное сообщение, не переходите по ссылкам, на нажимайте на картинки - это может запустить вирус на вашем компьютере или телефоне.

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