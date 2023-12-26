В ишимских школах во вторник с утра из-за гололеда отменили занятия в первую смену

13:31 26 декабря 2023
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Занятия первой смены в школах города Ишима 26 декабря отменили в связи с опасными гололёдными явлениями.

Сильный гололед в городе возник после дождя. Коммунальные службы работают над устранением скользкости на объектах улично-дорожной сети, сообщили в администрации города. Местным жителям даже рекомендовали в целях безопасности без надобности не выходить из дома

 

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