В ишимских школах во вторник с утра из-за гололеда отменили занятия в первую смену

Занятия первой смены в школах города Ишима 26 декабря отменили в связи с опасными гололёдными явлениями.

Сильный гололед в городе возник после дождя. Коммунальные службы работают над устранением скользкости на объектах улично-дорожной сети, сообщили в администрации города. Местным жителям даже рекомендовали в целях безопасности без надобности не выходить из дома