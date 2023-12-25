В Ялуторовском районе при пожаре погиб мужчина

11:45 25 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ночью 25 декабря в селе Беркут Ялуторовского района на улице Первомайской произошел пожав в частном одноэтажном деревянном  доме, после тушения которого обнаружено тело 46-летнего хозяина дома.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего по результатам проведенного осмотра места происшествия и иных первоначальных проверочных мероприятий не установлено. Проводится доследственная проверка. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить замыкание электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает СУСК по ТО.

Теги: погибшие , пожары , Ялуторовский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023