В Ялуторовском районе при пожаре погиб мужчина

Ночью 25 декабря в селе Беркут Ялуторовского района на улице Первомайской произошел пожав в частном одноэтажном деревянном доме, после тушения которого обнаружено тело 46-летнего хозяина дома.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего по результатам проведенного осмотра места происшествия и иных первоначальных проверочных мероприятий не установлено. Проводится доследственная проверка. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить замыкание электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает СУСК по ТО.