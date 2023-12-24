В Тобольске в отремонтированном после октябрьского пожара доме снова загорелась квартира

23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 3.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже.

Пожар ликвидирован на площади 25 кв.м. Один человек погиб. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание, сообщает ГУМЧС по ТО.

Ранее сообщалось, что в начале октября в квартире на пятом этаже этого же дома произошел пожар после взрыва газа. В результате на доме сгорела крыша, три человека пострадали.