В Тобольске в отремонтированном после октябрьского пожара доме снова загорелась квартира

08:23 24 декабря 2023
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23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 3. 

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. 

Пожар ликвидирован на площади 25 кв.м. Один человек погиб. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание, сообщает ГУМЧС по ТО.

Ранее сообщалось, что в начале октября в квартире на пятом этаже этого же дома произошел пожар после взрыва газа. В результате на доме сгорела крыша, три человека пострадали.

Теги: пожары , Тобольск
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