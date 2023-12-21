В Тюмени по обвинению в применении насилия арестовали двух сотрудников полиции

Начальник отдела по противодействию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области Станислав Ключников и его заместитель Руслан Зайцев арестованы до 15 февраля по обвинению в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

"Они обвиняются в том, что являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств (п. "а.б" ч.3 ст. 286 УК РФ). По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 г.", - указано в сообщении.