Пять человек пострадали в аварии с автобусом на трассе Тюмень-Омск

Пять человек получили ранения при столкновении развозящего рабочих автобуса с легковым автомобилем на федеральной автодороге Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Автомобиль "Опель Астра" с двумя пассажирками в салоне и автобус "ПАЗ", в котором находился один пассажир, столкнулись в среду утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе. По предварительным данным, водитель иномарки выехала на встречную полосу, и от удара автобус отбросило в кювет.

В аварии ранены оба водителя - 27-летняя девушка и 49-летний мужчина, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22-х и 33-х лет. У всех пострадавших незначительные повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.