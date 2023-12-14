Тюменские следователи продолжают разбираться в причинах перебоев в энергоснабжении

Следователи Тюмени расследут уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией, из-за которой в морозы произошло возгорание линии электропередач и жители Перевалово, Ушаково и Успенское остались без света и тепла.

По версии следствия, при увеличении роста застройки в Тюменском районе должностными лицами энергосбытовой компании не обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла. В связи с наступлением морозов граждане с целью сохранения комфортной температуры в домах увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к увеличению нагрузки на имеющееся оборудование, которое вышло из строя. По уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация, проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения.

Руководителем СУ СК России по Тюменской области Александром Кубляковым проведен личный прием инициативной группы граждан, проживающих в населенных пунктах района.