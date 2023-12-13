Тюменские следователи из-за перебоев с электроэнергией возбудили дело о халатности

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав граждан, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе его расследования, сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что в СМИ опубликован материал о том, что больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в посёлках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередачи, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское. Следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Авария на сетях возникла вечером 11 декабря, в тот же день она была устранена, сообщили ранее "Россети Тюмень" и информцентр правительства ТО.