В Тюменской области за два дня произошло 42 пожара

За выходные, 9 и 10 декабя, в Тюменской области произошло 42 пожара, в том числе 17 в жилом секторе и 9 на автомобильном транспорте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ТО.
Основные причины пожаров: короткое замыкание и нарушение устройства и эксплуатации печного отопления. Пять раз помощь пунктов обогрева Главного управления МЧС России по Тюменской области потребовалась на автомобильных трассах.
В целом за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 118 техногенных пожаров, 30 человек спасено на пожарах. К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 70 раз, 48 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru