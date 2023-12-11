В Тюменской области за два дня произошло 42 пожара

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За выходные, 9 и 10 декабя, в Тюменской области произошло 42 пожара, в том числе 17 в жилом секторе и 9 на автомобильном транспорте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ТО.

Основные причины пожаров: короткое замыкание и нарушение устройства и эксплуатации печного отопления. Пять раз помощь пунктов обогрева Главного управления МЧС России по Тюменской области потребовалась на автомобильных трассах.

В целом за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 118 техногенных пожаров, 30 человек спасено на пожарах. К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 70 раз, 48 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.