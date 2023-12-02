Летевший в Уфу самолет экстренно сел в Тюмени

В аэропорту "Рощино" Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск - Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал".

Подданным транспортной прокуратуры, на борту был 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиры отправлены в Уфу на резервном самолете авиакомпании "Ямал". Расчетное время вылета - 15:30.

Оказание услуг пассажирам на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.