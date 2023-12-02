Летевший в Уфу самолет экстренно сел в Тюмени

15:40 02 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В аэропорту "Рощино" Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск - Уфа, воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал". 

Подданным транспортной прокуратуры, на борту был 71 пассажир. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиры отправлены в Уфу на резервном самолете авиакомпании "Ямал". Расчетное время вылета - 15:30.

Оказание услуг пассажирам на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023