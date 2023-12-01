В Тюмени будут судить водителя, который на "Мерседесе" побил 6 машин в центре города

Пьяный 45-летний житель Тюмени в августе этого года на улице Советской на своем "Мерседесе" въехал в шесть автомобилей, уголовное дело возбуждено было по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает облпрокуратура.

По версии дознания, в декабре 2021 года мужчина привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В августе 2023 года пьяный водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с шестью автомобилями и наезд на металлическое ограждение. Из-за руля его вытащили сотрудники ДПС.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.