Мошенник оставил ялуторовчанина без новогодних игрушек

Предприниматель из Ялуторовска при заказе новогодних игрушек в сети Интернет стал жертвой мошенника.
В Межмуниципальный отдел МВД России "Ялуторовский" обратился местный житель с заявлением о факте мошенничества. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодой мужчина в социальной сети хотел приобрести товар, но пострадал от действий мошенника.
В одной из популярных соцсетей он нашел сообщество, где был представлен ассортимент новогодних товаров. Мужчина написал продавцу, что хочет приобрести елочные игрушки. В ходе переписки покупатель и продавец обсудили условия покупки, согласно которым житель Ялуторовска оплачивает новогодние игрушки, а продавец из столицы отправляет их транспортной компанией. Покупатель должен был получить свой товар в течение нескольких дней. Более девяти тысяч рублей потерпевший перевел на счет незнакомца и попросил его предоставить ему трек-код для отслеживания товара. По истечении срока ни трек-номера, ни самого заказа ялуторовчанин не получил. Через непродолжительное время продавец перестал отвечать на сообщения покупателя и ограничил ему доступ к своей странице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при совершении онлайн-покупок быть осторожными и пользоваться только проверенными интернет- магазинами. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, переводите деньги за приобретаемый товар после его получения. Будьте бдительны при общении с незнакомцами в социальных сетях. Мошенники могут выдавать себя за продавцов, покупателей, близких родственников, друзей!
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