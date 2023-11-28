В Тобольске задержан похититель велосипедов

Следственным отделом МО МВД России "Тобольский" расследуется восемь уголовных дел, возбужденных в отношении 39-летнего тоболяка. Ранее неоднократно судимый мужчина в апреле этого года вышел из мест лишения свободы и продолжил преступную деятельность.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, две кражи тоболяк совершил у своих знакомых. У 29-летнего приятеля он похитил 20 тысяч рублей из кошелька, пока тот спал. По такой же схеме через пару дней он похитил золотые изделия у 50-летней знакомой. Сумма ущерба собственнице составил 55 тысяч рублей. Похищенные браслет, серьги и кольцо подозреваемый сдал в ломбард, выручив около 25 тысяч рублей.

Жертвами преступника стали также три владельца велосипедов. Один он украл с велопарковки, расположенной у крупного торгового центра. Ущерб собственнику составил 17 тысяч рублей. Три велосипеда общей стоимостью 47 тысяч рублей мужчина похитил из подъездов многоквартирных домов. Два велосипеда изъяты сотрудниками полиции, остальные злоумышленник продал, выручив в общей сумме 4000 рублей.

Еще одно преступление подозреваемый совершил в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне Иртышский. Владелец гаража ушел к берегу реки Иртыш, оставив ворота открытыми. Злоумышленник воспользовавшись моментом, зашел в гараж и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 4400 рублей. Его он решил оставить себе для личного использования.

Две кражи задержанный совершил в отношении частных организаций. Из подвального помещения одной из управляющий компаний он похитил перфоратор стоимостью 5000 рублей, который в последующем сдал в комиссионный магазин за 3000 рублей. Примерно неделю назад задержанный взял дома монтировку, рюкзак и пошел в ночное время к вагончику-бытовке, расположенному в 7 микрорайоне. Повредив навесной замок, он похитил сварочный аппарат, отбойник, перфоратор, другое имущество и электроинструменты. Все, кроме сварочного аппарата, он успел тут же продать незнакомому мужчине за 1500 рублей. Суммарно, ущерб причиненный действиями злоумышленника составил около 150 000 рублей.

Все уголовные дела объединены в одно производство. Максимальная санкция по статье "Кража" предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.