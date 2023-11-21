По делу о гибели трех детей при пожаре в Ялуторовске задержана погорелица

38-летняя жительница Ялуторовска, в квартире которой 19 ноября возник пожар, задержана по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие булет ходатайствовать перед судом об ее аресте.

По версии следствия, пожар произошел из-з того, что пьяная женщина, готовя еду на настольной электроплите, не выключила прибор, который еще и был подключен к сломанной розетке. От угарного газа погибли соседские дети - мальчики 8, 11 и 15 лет, их мать с двумя младшими детьми в больнице.