На трассе Курган-Тюмень ограничено движение из-за ДТП с автовозом

12:10 21 ноября 2023
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Частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе, где столкнулись "Рено Сандеро" и грузовик "Ивеко", сообщает ГИБДД ТО.

Предварительно, "Рено" выехал на встречную полосу, водитель погиб. О других пострадавших не сообщалось.

Одна полоса движения на федеральной автодороге закрыта для движения. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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