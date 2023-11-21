На трассе Курган-Тюмень ограничено движение из-за ДТП с автовозом

Частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе, где столкнулись "Рено Сандеро" и грузовик "Ивеко", сообщает ГИБДД ТО.
Предварительно, "Рено" выехал на встречную полосу, водитель погиб. О других пострадавших не сообщалось.
Одна полоса движения на федеральной автодороге закрыта для движения. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru