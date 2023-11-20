Тобольской полиции в воскресенье пришлось унимать арестантов в изоляторе

В изоляторе временного содержания в городе Тобольске 19 ноября произошел инцидент: находящиеся под арестом граждане учинили погром в своей амере и подожгли ветошь. Полиции удалось ликвидировать возгорание и пресечь беспорядки, по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельсва, сообщает пресс-служба УМВД по ТО.

Отмечается, что в камере полицейские обнаружили одного из арестованных с резаной раной на шее, оказав первыю помощь, силовики доставили его в больницу, ожнако госпитализация ему не потребовалась.

Полиция количество участников и причины произошедшего не указывает, однако по данным Telegram-канала Shot, в "бунте" участовали пять арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабёж граждан, этапированых в ИВС Тобольска из СИЗО № 1, причиной стало недовольство условиями содержания. Не дождавшись реакции на свои требования, они забаррикадировались в камере и устроили погром с поджогом мусора.