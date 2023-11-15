Хозяйку сети косметологических салонов из Москвы и ее тюменскую подельницу будут судить в Тюмени

Тюменский следком завершил расследование дела об оказании в Тюмени опасных для жизни косметологических услуг в отношении 28-летней москвички - владелицы сети косметологических салонов и передал дело в суд, там же находится дело сотрудницы, которая проводила омоложение клиенток, не имея сертификата врача-косметолога, и на не подходящем для этого оборудовании.

По версии следствия, обвиняемая незаконно организовала на территории РФ сеть косметологических салонов. Один из находился в Тюмени, в него был закуплен аппарат SMAS-лифтинга, который не является медицинским изделием, предназначенным для оказания косметологических услуг. На работу приняла тюменку, не имеющую сертификата врача - косметолога. В августе 2022 года соучастницы оказали клиентке услугу по подтяжке кожи рук за 7,5 тыс. рублей, которая привел к осложнениям в виде нейропатии левого срединного и правого локтевого нервов, что причинило ее здоровью вред средней тяжести.

В сентябре задержанную в Москве владелицу салонов этапировали в Тюмень и арестовали. Дело будет рассматривать Ленинский райсуд. Дело ее соучастницы в суд передано ранее. Потерпевшая требует взыскать с виновных в ее пользу более 3 млн рублей.