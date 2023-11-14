В Тобольске будут судить директора компании за неуплату более 290 млн рублей налогов

В Тюменской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в неуплате налогов на сумму свыше 290 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы руководитель ООО уклонился от уплаты налогов, организовав формальный документооборот с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. Как пояснили в облпрокуратуре, в неуплате налогов обвиняется 69-летний житель Тобольска, руководивший ООО "Антикор-М".

В целях обеспечения причиненного бюджету ущерба на имущество организации и обвиняемого на сумму, равную сумме неуплаченных налогов, наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тобольский горсуд для рассмотрения.