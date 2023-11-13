Тюменцы за неделю отдали мошенникам более 21 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 67 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 21 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Больше всех пострадала жительница Тюмени, которой позвонил якобы специалист портала "Госуслуги" и сообщил о том, что кто-то открывает на ее имя кредит, поэтому ей надо самой оформить кредиты и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя инструкциям мошенников, тюменка самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 2,9 млн рублей на счета, указанные неизвестным.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа г. Тюмень организован надзор за ходом и результатами расследования.

В прокуратуре напоминают, что в соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ пострадавшие от рук телефонных мошенников граждане имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на банковский счет которого поступили похищенные деньги.