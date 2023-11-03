Глава СКР обратил внимание тюменских следователей на случай с избиением беременной женщины

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю тюменского следкома Кублякову организовать проверку по факту применения физической силы в отношении жительницы Тюменской области.
"В СМИ опубликован материал о то что в Тюмени в одном из общежитий произошел конфликт, в ходе которого трое женщин избили беременную соседку. Пострадавшая переживает, что напавшие на нее могут избежать ответственности за содеянное", - сообщают в пресс-слжубе СКР.
ОТ тюменцев в СУ ждут доклад по итогам проверки.
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