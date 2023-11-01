Автоинспекторы Тюмени "уволили" нелегального мигранта-водителя автобуса с поддельными правами

56-летний мигрант отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени, рпичины две: просроченный срок пребывания в РФ и признаки подделки водительского удостоверения.
В пресс-службе ГИБДД ТО сообщили, что удостоверение изъято и направлено на экспертизу. Водителя доставили в отдел полиции. Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, пересели в другую "маршрутку".
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