Автоинспекторы Тюмени "уволили" нелегального мигранта-водителя автобуса с поддельными правами

56-летний мигрант отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени, рпичины две: просроченный срок пребывания в РФ и признаки подделки водительского удостоверения.

В пресс-службе ГИБДД ТО сообщили, что удостоверение изъято и направлено на экспертизу. Водителя доставили в отдел полиции. Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, пересели в другую "маршрутку".