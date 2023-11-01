Автоинспекторы Тюмени "уволили" нелегального мигранта-водителя автобуса с поддельными правами

13:47 01 ноября 2023
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56-летний мигрант отстранен от управления маршрутным такси инспекторами полка ДПС на улице Дамбовской в Тюмени, рпичины две: просроченный срок пребывания в РФ и  признаки подделки водительского удостоверения.

В пресс-службе ГИБДД ТО сообщили, что удостоверение изъято и направлено на экспертизу. Водителя доставили в отдел полиции. Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, пересели в другую "маршрутку".

Теги: автобусы , ГИБДД Тюменской области , общественный транспорт
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