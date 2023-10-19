Сотрудники ТОСЭР и полиции с моста Влюбленных сняли тюменца

Спасатели Тюменского ПСО ГКУ ТО "ТОСЭР" совместно с сотрудниками полиции сегодня ночью спасли молодого парня от возможного несчастного случая - приехавшие по вызову спасатели нашли его в бессознательном состоянии за оградительными перилами моста.
До прибытия спасателей в опасной зоне безопасность мужчины обеспечивали сотрудники полиции.
При помощи альпинистского снаряжения спасатели ГКУ ТО "ТОСЭР" переместили мужчину в безопасное место и передали его сотрудникам СМП. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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