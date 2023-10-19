В Тюменской области за сутки выявлено два лесных пожара

На утро 19 октября, по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, в регионе действует 1 локализованный лесной пожар;

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,5 га.

Сегодня в Ишимской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - II класс (низкая степень). На 20 октября такой же прогноз.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.