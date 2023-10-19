Тюменца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку радикалов

08:41 19 октября 2023
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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор стороннику радикальной исламистской‌ идеологии - тюменец проведет в заключении 13 лет за перевод на счета террористов 31 тысячи рублей.

"Судом установлено, что уроженец Тюменской области,  поддерживая радикальные взгляды запрещённой в России группировки "ИГИЛ", до момента задержания незаконно отправил на счета международной террористической организации более 31 тысячи рублей для приобретения вооружения и материальных ресурсов, необходимых для ведения боевых действий в Сирии", - сообщает телеграм-канал "Антитеррор СК".

Суд приговорил осуждённого к 13 годам лишения свободы, из которых первые 3 он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

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