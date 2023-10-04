В Успенке пожар охватил весь частный дом и грозится перейти на другие строения

Вызов о пожаре в селе Успенка по адресу улица Кленовая поступил в 19:22, горит жилой дом размерами 8х10 метров, сооьщает противопожарная служба региона.

"Дом полностью охвачен огнем, имеется угроза распространения на соседние строения. На месте работают отдельные посты 102 села Московский ,103 села Успенка, 124 села Перевалово Тюменского района совместно с сотрудниками МЧС", - отмечается в сообщении.